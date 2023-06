Eredivisie, Almere-Venlo interrotta: lanciati boccali di birra in campo

Interrotta la partita Almere-Venlo in Eredivisie, uno dei playoff per evitare la retrocessione nel campionato d’Olanda. La formazione di casa era in vantaggio, quindi il pareggio degli ospiti che ha scatenato il caos allo stadio. Lanciati boccali di birra in campo, non si può continuare perché sugli spalti c’è troppa euforia e l’arbitro ritiene di dover salvaguardare l’incolumità dei giocatori. Aggiornamenti a breve.

18.10 – Dopo alcuni minuti di stop, la partita è ricominciata regolarmente dal minuto 63.