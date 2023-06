F1, pagelle qualifiche Gp Spagna 2023: Verstappen inattaccabile, Sainz solido. Disastro Leclerc

Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2023, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito catalano del Montmelò la pole position è stata conquistata ancora una volta da Max Verstappen, che domina nuovamente precedendo con ampio margine la Ferrari di Carlos Sainz che completa così la prima fila. Seconda fila per Lando Norris e Pierre Gasly, che però rischia una penalizzazione a causa di un impeding piuttosto evidente ai danni di Sainz. Alle loro spalle Hamilton e Stroll, ma le grandi delusioni arrivano dagli esclusi eccellenti: su tutti Leclerc che esce addirittura nel Q1, ma poco meglio fanno Perez e Russell che alzano bandiera bianca nel Q2. Di seguito i nostri voti ai protagonisti.

Le pagelle delle qualifiche del GP di Spagna 2023

Max Verstappen, voto 10

Superiorità evidente, a tratti mortificante per la concorrenza ma anche per il compagno di squadra. Fa sembrare tutto facile, la pole position non è mai apparsa in discussione. Sembra nelle migliori condizioni psicofisiche, difficile pensare di poterlo impensierire domani.

Carlos Sainz, voto 9

Lo spagnolo davanti al pubblico di casa si esalta e raccoglie il miglior risultato possibile, al termine di una prova molto solida e convincente. Anche lui dimostra tutt’altro feeling con la macchina rispetto al compagno di squadra. Domani obiettivo dichiarato è quello di salire sul podio.

Lando Norris, voto 9

Grandissima prova del britannico della McLaren, che vive il suo miglior sabato da inizio stagione. Guida pulita, senza particolari momenti critici. Alla fine sfrutta al meglio la pista e raccoglie un terzo posto di lusso. Vedremo se domani saprà confermarsi.

Pierre Gasly, voto 7.5

Il quarto posto è un risultato magnifico, che rischia però di essere vanificato da due impeding durante il Q1. In particolare quello su Sainz è apparso piuttosto evidente, sembra difficile quindi che il francese possa scampare alla penalizzazione in griglia come successo a Leclerc a Monaco.

Lewis Hamilton, voto 6.5

Nel Q1 e nel Q2 sembra molto competitivo, poi nel momento decisivo gli manca qualcosa e scivola così in quinta posizione. Sfortunato anche per l’incredibile contatto con il compagno di squadra Russell, che però non dovrebbe aver condizionato la sua prova nel Q3. Chiamato ad attaccare domani.

Fernando Alonso, voto 5.5

Ultimo giro piuttosto sporco, con diverse correzioni e in generale poco grip sulla sua Aston Martin. Battuto dal compagno di squadra Stroll, dovrà risalire dal nono posto per cercare l’ennesimo podio stagionale. Il tifo sulle tribune non gli mancherà.

Sergio Perez, voto 4.5

Brutta qualifica del messicano, che prende quasi un secondo dal compagno di squadra e soprattutto esce al Q2. Partirà quindi undicesimo, un’altra gara in salita dopo quella di Monaco.

George Russell, voto 4.5

Idem come sopra. Netta differenza con Hamilton, su di lui pesa anche l’errore nel finale delle Q2 che potrebbe costargli anche una penalità. Sabato da dimenticare.

Charles Leclerc, voto 4

E’ il primo a rimanere esterrefatto per la sua performance nel Q1, che vale il diciannovesimo posto. Le analisi sulla vettura faranno capire se ci fosse qualcosa che non andava, quel che è certo è che si tratta della peggior qualifica del monegasco da quando guida la Ferrari. Domani dovrà cercare riscatto, quanto meno per orgoglio personale.