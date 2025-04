Lo sbarco in Williams di Carlos Sainz non si rivelato privo di intoppi. Lo spagnolo, al termine del Gran Premio del Giappone, risulta aver collezionato un solo punto dall’avvio del campionato. Il weekend a Suzuka ha visto il numero 55 in difficoltà, nonostante la Williams avesse sostituito il telaio sulla monoposto nel tentativo di mettere il pilota più a suo agio. In qualifica, Sainz non ha superato la dodicesima posizione, diventata poi una quindicesima piazza a causa dell’impeding ai danni di Lewis Hamilton. Nella giornata di domenica, il madrileno non riesce a concretizzare la rimonta, mettendo a punto solo due sorpassi – su Hulkenberg e Doohan – nel corso dei cinquantatre giri previsti dal Gran Premio. Alla bandiera a scacchi, Sainz è quattordicesimo.

IL CONFRONTO TRA SAINZ E ALBON

Il confronto con Alexander Albon evidenzia le difficoltà dello spagnolo in questo avvio di stagione. Nei tre Gran Premi disputati, considerando anche la gara sprint del Gran Premio di Cina, il thailandese ha sempre concluso davanti al compagno di squadra. Il campionato 2025 si è aperto con un ritiro per Carlos Sainz, rimasto vittima di una Melbourne piovosa e difficile. In quell’occasione, Albon aveva concluso la gara in quinta posizione. A Shanghai è arrivato il primo punto della stagione del 55, collezionato nel Gran Premio dopo un diciassettesimo piazzamento nella gara sprint. Albon, undicesimo nella ‘mini-gara’ del sabato, ottiene un settimo posto la domenica. A Shanghai, poi, il numero 23 ha concluso nono.

Albon sta vivendo la sua terza stagione con Williams ed è da tempo affiatato con la squadra. Sainz, invece, ha appena cambiato squadra ed era dunque previsto che avesse bisogno di un periodo di adattamento. Tuttavia, lo spagnolo è alla sua undicesima stagione in F1 e negli anni ha cambiato squadra cinque volte. Ci si aspetta, dunque, che riesca ambientarsi nel box del team inglese, estraendo il massimo potenziale da una monoposto in crescita.

I RISULTATI DEI PILOTI WILLIAMS

Gran Premio d’Australia

Albon: P5

Sainz: DNF

Gran Premio di Cina – Sprint

Albon: P11

Sainz: P17

Gran Premio di Cina

Albon: P7

Sainz: P10

Gran Premio del Giappone

Albon: P9

Sainz: P15