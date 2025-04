Un clamoroso doppio scenario potrebbe aprire le porte della Serie A al Cholo, dove ha già sia giocato che allenato

Diego Simone è un’autentica leggenda dell’Atletico Madrid. Oltre ad averci giocato dal 1994 al 1997 e dal 2002 al 2003, intervallando così il suo periodo italiano tra Inter e Lazio, il Cholo è dal 2011 sulla panchina dei Colchoneros in uno dei sodalizi più duraturi del calcio mondiali.

Durante i suoi oltre 10 anni in biancorosso, Simeone ha conquistato due campionati spagnoli nel 2013/2014 e 2020/2021, una Supercoppa spagnola nel 2014, una Coppa di Spagna nel 2013, due Europa League (2012 e 2018) e altrettante Supercoppe Europee, naturalmente negli stessi anni.

Simeone in Serie A, la notizia è incredibile

Eppure tutte le storie hanno una fine, bella o brutta che sia. Quella di Simeone potrebbe arrivare al termine di questa stagione che sembra sempre più vicina a terminare senza alcun trofeo. Per questo ‘El Nacional’ ha reso noto che il presidente Cerezo starebbe pensando a voltare pagina.

Nel caso dovesse veramente finire questo lungo rapporto tra le parti, ecco che potrebbe esserci tre diverse strade. La prima è l’anno sabbatico, come se l’è preso Xavi per esempio, un modo per staccare completamente dal calcio dopo anni e anni sia da allenatore che da calciatore.

Un’altra via è quella per la Nazionale argentina, un modo per probabilmente concludere la sua carriera di allenatore nel miglior modo possibile, una suggestione simile a quella di Zidane con la Francia oppure di Ancelotti, quest’ultimo più vicino al Brasile rispetto all’Italia.

Una terza strada porta all’Inter. Anche Simone Inzaghi potrebbe chiudere quest’annata, la sua quarta in nerazzurro, senza alcun trofeo nonostante ad oggi sia ancora in corsa per Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Insomma, potrebbe allinearsi i pianeti e trovare sia la panchina dell’Inter vuota sia Simeone a spasso.