Monaco di Baviera, Bilbao e Breslavia. Sono queste le sedi che ospiteranno le finali di Champions, Europa e Conference League, in programma rispettivamente il 31, il 28 e il 21 maggio. Insomma, manca ancora tempo per vivere le emozioni delle finalissime, ma la prima fase di vendita dei biglietti è già iniziata sul portale UEFA.com/tickets e proseguirà fino alle 11:00 di venerdì 11 aprile. In realtà, non si tratta di una vera e propria vendita. Come negli scorsi anni, gli interessati dovranno creare un account sul portale e fornire le proprie generalità, oltre ad inserire una carta per il pagamento. Si dovrà quindi prima indicare la categoria di posto desiderata e infine la quantità di biglietti (massimo 2) richiesti. A quel punto bisognerà partecipare all’estrazione: a metà maggio 2025, tutti i candidati riceveranno una notifica via e-mail con l’esito della loro candidatura. Se la fortuna sorriderà (con l’arrivo della e-mail con la conferma e la fattura), l’importo verrà addebitato automaticamente sulla carta registrata. In prossimità del giorno della finale, al fortunato verrà chiesto di fornire i dati personali nell’app Uefa mobile ticket, quella utilizzata per accedere all’impianto.

I BIGLIETTI DISPONIBILI

Per la finale di Champions l’appuntamento è al 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Le due squadre riceveranno un totale di 18.000 biglietti a testa (le modalità di vendita saranno gestite direttamente dalle società), mentre tutti gli altri biglietti (64.500 la capienza totale) saranno messi in vendita con la piattaforma UEFA.com/tickets già citata. Per la finale di Europa League a Bilbao le squadre avranno 15.000 biglietti a disposizione a testa, mentre per la Conference in Polonia il numero si abbassa a 12.500.

I PREZZI

FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): 70 €

Categoria 3: 180 €

Categoria 2: 650 €

Categoria 1: 950 €

FINALE EUROPA LEAGUE

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): 40 €

Categoria 3: 65 €

Categoria 2: 160 €

Categoria 1: 240 €

FINALE CONFERENCE LEAGUE

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): 25 €

Categoria 3: 45 €

Categoria 2: 140 €

Categoria 1: 190 €