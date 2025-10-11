Lewis Hamilton in Ferrari si è reso protagonista di una stagione davvero complicata fino a questo momento, e le preoccupazioni aumentano.

Lewis Hamilton ha alle sue spalle una carriera davvero impressionante, colma di successi e a dir poco straordinaria dal punto di vista dei risultati raggiunti. In Ferrari, però, la sua luce – escludendo le Sprint Race di Cina e Miami – sembra essersi fortemente affievolita.

Complice una vettura poco competitiva il pilota inglese del team di Maranello si è trovato fin dal primo istante in cui è approdato in rosso davvero in enorme difficoltà. Senza contare che il compagno di squadra Charles Leclerc è stato mediamente più veloce e incisivo di lui in praticamente ogni fine settimana di gara.

Considerando anche l’età avanzata, il 2026 risulta essere non poco decisivo sotto molti punti di vista. Ragion per cui, abbiamo deciso all’interno di questo articolo di parlarvi proprio del potenziale ritiro e della fondamentale stagione che attende il sette volte campione del mondo.

Hamilton, ritiro non da escludere: i dettagli

Ai microfoni di Sky Sport F1 a Singapore, Jenson Button ha voluto dare la sua opinione in merito al futuro di Lewis Hamilton. Il campione del mondo 2009 ed ex compagno di squadra del sette volte iridato, ha concesso un’intervista alla famosa pay tv, dichiarando che nel corso di questa stagione sono stati notati lampi di brillantezza da parte di Hamilton, anche se non esattamente con la costanza necessaria per avere una certa fiducia nella monoposto affidata all’inglese e a Charles Leclerc.

Button ha anche effettuato una considerazione veramente interessante, ovvero che il numero 44 non ha più il suo storico team di persone attorno, e quindi ha bisogno di tempo per adattarsi. Sono tante le cose che sono cambiate da quando non è più un pilota della Mercedes. Per quanto riguarda il futuro del suo ex compagno di squadra ai tempi della McLaren, Button ha anche aggiunto: “Con il cambio regolamentare del 2026, che sarà enorme rispetto a quello attuale, vedremo il migliore Lewis Hamilton o un pilota pronto a camminare via“.

Stando all’opinione di Jenson Button, quindi, Hamilton il prossimo anno si gioca davvero tantissimo per quanto riguarda il futuro della sua carriera. Charles Leclerc ha dimostrato di essere più veloce e costante di lui quest’anno, però è chiaro che tutto può cambiare nel 2026. Di sicuro anche la ferrari dovrà fare la sua parte, perché da solo neanche il miglior Hamilton in assoluto può cambiare le sorti di un team che non si laurea campione del mondo da quasi vent’anni.