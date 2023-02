Red Bull, Horner sui test in Bahrain: “Atmosfera buona, abbiamo avuto indicazioni interessanti”

Il team principal della Red Bull, Chris Horner, ha espresso le sue sensazioni dopo la sessione odierna di test in pista in Bahrain. Queste le sue parole in merito, ai microfoni di Sky Sport: “L’atmosfera è buona, volevamo tornare a scuola, è come il primo giorno. E’ stata una prima sessione in cui abbiamo imparato la nuova vettura, un’evoluzione della RB18. Abbiamo avuto un po’ di indicazioni. Max Verstappen ha detto che c’è avvallamento a fondo rettilineo. Stiamo lavorando sul programma, abbiamo anche variato qualche assetto per vedere le reazioni”.

Poi ha aggiunto su Verstappen: “Max ha la stessa fame di sempre, Checo Perez ha vinto 2 GP e sta continuando a crescere, deve avere fiducia. Sarà un’annata importante per lui e per il team”.