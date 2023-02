Atalanta, Pasalic resta in dubbio per il Milan: decisivi i prossimi allenamenti

L’Atalanta prosegue la sua preparazione in vista della sfida contro il Milan, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Dall’infermeria, però, non arrivano buone notizie in vista del match del Giuseppe Meazza poiché, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Mario Pasalic si è allenato ancora a parte a causa della distorsione alla caviglia rimediata poco prima della partita contro la Lazio. Il croato, dunque, resta in forte dubbio per la gara con il suo ex club e potrebbe essere un’altra assenza pesante che andrebbe ad aggiungersi a quelle di Duvan Zapata, Merih Demiral ed Hans Hateboer. Gli ultimi giorni della settimana saranno cruciali per capire se il centrocampista potrà almeno essere convocato e sedersi in panchina.