Red Bull, Helmut Marko sui piloti: “Verstappen? Nessuno può batterlo. Perez fa quello che gli chiediamo”

Helmut Marko, consigliere della Red Bull, ha rilasciato un’intervista alla Bild, soffermandosi sulla figura di Sergio Perez: “Non spetta a noi determinare se sia sufficientemente bravo per rimanere in squadra. Credo che la domanda da porsi sia: c’è qualcuno che può battere Verstappen? Secondo me la risposta è no. Checo fa esattamente ciò che gli chiediamo, ovvero portare punti nel Mondiale costruttori. Quando è al meglio, inoltre, ha dimostrato di poter vincere anche delle gare“. Non sembra essere a rischio dunque il sedile del messicano, nonostante negli ultimi giorni si siano rincorse delle voci in merito ad una sua possibile sostituzione, magari in favore di una vecchia conoscenza del team di Milton Keynes come Albon.