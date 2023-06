F1, GP Italia 2023: in vendita altri 15mila biglietti per la gara di Monza

Sono stati messi in vendita altri 15mila biglietti per il GP d’Italia 2023 di Formula 1, in programma all’autodromo nazionale di Monza dall’1 al 3 settembre. Tali tagliandi, acquistabili dalle ore 12 di oggi, giovedì 22 giugno, sono relativi alle tribune Biassono, Roggia, Lesmo, Serraglio, Ascari, i gradoni della Parabolica e il prato. Per comprarli bisogna andare su monzanet.it o ticketone.it. Finora i biglietti sono disponibili per la giornata di domenica, in cui ci sarà il Gran Premio alle ore 15. Nei giorni precedenti spazio invece alle libere 1 e 2 (rispettivamente alle 13:30 e alle 17 di venerdì), alle libere 3 (sabato alle 12:30) e alle qualifiche (sempre sabato, alle 16).