Quattro arresti dopo la rapina subita da Leclerc a Viareggio

Buone notizie per Charles Leclerc in un inizio di stagione piuttosto complesso: sono, infatti, stati arrestati i presunti rapinatori che lo aggredirono a Viareggio nell’aprile 2022. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Viareggio, supportati da militari del Comando Provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno arrestato quattro persone, tre uomini ed una donna, in quanto destinatari di una misura cautelare restrittiva emessa dal Gip del Tribunale di Lucca. I quattro soggetti sono indagati a vario titolo per la rapina di un prezioso orologio compiuta a Viareggio il 18 aprile 2022, proprio a danno di Leclerc. Si trattava della sera di Pasquetta e il pilota della Ferrari era in giro con alcuni amici e il suo preparatore atletico. Ad un certo punto, alcuni tifosi si sono avvicinati a lui chiedendogli di vincere il Mondiale, ma nel marasma generale qualcuno ne ha approfittato per mettere a punto una rapina dall’enorme valore. Leclerc si è accorto del furto quando ormai i ladri si erano dileguati, ma finalmente l’indagine sembra adesso risolta.