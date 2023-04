Fiorentina, l’agente di Amrabat: “In estate può partire, c’è una promessa”

Il futuro di Sofyan Amrabat potrebbe essere lontano dalla Fiorentina in estate. L’agente del giocatore, Mohamed Sinouh ai microfoni di ‘Kora Plus’, ha fatto il punto sulla situazione. “Abbiamo ricevuto più di un’offerta lo scorso inverno, tra le quali una del Manchester United – spiega -, ma le operazioni non sono andate a buon fine. Il presidente della Fiorentina ha rifiutato nella maniera più categorica la partenza del giocatore, in quanto rappresentava un grande punto di forza per la squadra, soprattutto dopo quello che aveva fatto ai Mondiali”. E aggiunge: “Al momento non abbiamo offerte, ma c’è il benestare per la sua partenza in estate. Questo soprattutto dopo che il presidente della Fiorentina ci ha fatto una promessa dopo aver rifiutato tutte le proposte arrivate lo scorso inverno”.