Feyenoord-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossi: dalla Uefa stop alla vendita

Un De Kuip interamente biancorosso (e verde, dai colori dello stemma di Rotterdam) e un Olimpico interamente giallorosso. Senza tifosi ospiti. Dopo il divieto di trasferta ai tifosi olandesi a Roma per il quarto di finale di ritorno di Europa League tra giallorossi e Feyenoord, la Uefa ha chiuso il settore riservato al pubblico giallorosso per il match di andata del 13 aprile. Lo ha fatto sapere il Feyenoord con un comunicato ufficiale: “Nell’ultimo periodo ci sono state frequenti consultazioni con AS Roma e UEFA per discutere le opzioni per i quarti di finale di Europa League. Lo sforzo del Feyenoord e del comune di Rotterdam è stato quello di avere presenti i tifosi in trasferta e di allestire una meravigliosa festa di calcio. Per un momento è sembrato uno scenario fattibile avere almeno un numero ridotto di 1200 tifosi in trasferta per le partite, ma alla fine le autorità italiane hanno deciso diversamente. I tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma. La UEFA ha annunciato oggi che i tifosi italiani non potranno venire a Rotterdam”. Il Feyenoord ha anche annunciato che i biglietti, tradizionalmente riservati ai tifosi avversari, saranno in vendita per i supporters di casa.