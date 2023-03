Quanto guadagnano i piloti di F1 del Mondiale 2023? Soldi e stipendi, le cifre aggiornate

Tanto sacrificio per emergere, l’ebbrezza della velocità e qualche rischio da prendersi in ogni gara. E’ dura la vita dei piloti di F1, ma i compensi per guidare le splendide monoposto del Circus ripagano assolutamente tutte le rinunce e le condizioni complicate: andiamo allora a scoprire, basandoci su stime disponibili online, a cominciare da alcune cifre aggiornate proposte da Forbes e altri autorevoli fonti simili, i soldi e gli stipendi dei 20 piloti del Mondiale 2023 e dunque quanto guadagnano.

Quanto guadagnano i piloti di F1: la classifica

E’ impossibile fare delle stime esatte, perché i compensi normalmente non vengono resi noti in modo pubblico, ma restano legati ad accordi contrattuali non diffusi. In più, è difficile tenere conto di eventuali bonus e soprattutto di tutti quegli incassi derivanti da fonti secondarie per i piloti, come per esempio gli sponsor oppure i contratti come testimonial in pubblicità (per esempio, Verstappen e Leclerc sono tra i più richiesti in tal senso). La classifica, senza ombra di dubbio, è comunque guidata dal campione del mondo in carica, Max Verstappen, il “paperone” dei fenomeni della Formula 1, mentre a chiudere la classifica dovrebbe esserci Yuki Tsunoda con almeno un milione di euro percepito nell’arco della stagione sportiva. Di seguito ecco allora la classifica dal più al meno pagato, ricordando come sia frutto soltanto di stime che potrebbero rivelarsi inesatte o errate, ma comunque basate su fonti attendibili e abbastanza indicative (cifre in dollari).