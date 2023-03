Formazioni ufficiali Spal-Cittadella, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spal-Cittadella, sfida valida per la ventottesima giornata della Serie B 2022/2023. Cinque sconfitte nelle ultime sette partite hanno visto la squadra di Ferrara crollare fino all’ultimo posto in classifica, ma una vittoria potrebbe già riportarla quantomeno in zona playout; da canto loro, i veneti inseguono il successo per allontanarsi in maniera netta dalle zone calde, permettendo anche di non abbandonare contestualmente la zona playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 5 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-CITTADELLA

SPAL: in attesa

CITTADELLA: in attesa