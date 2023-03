Serie A, Corriere dello Sport: Serra rischia il deferimento per il diverbio con Mourinho

Potrebbero esserci risvolti pesanti per il direttore di gara Marco Serra in seguito a quanto avvenuto con Josè Mourinho durante Cremonese-Roma. Almeno questo è quanto riporta il Corriere dello Sport, secondo cui gli avvocati dei giallorossi hanno prodotto diversi video che certificherebbero i labiali inappropriati dell’arbitro. Secondo quanto filtra da ambienti federali, Serra potrebbe essere deferito dalla procura per poi andare a giudizio. Nel caso fosse trovato colpevole, ovviamente ci sarebbe il forte rischio di una lunga squalifica ed eventualmente uscire dalle rotazioni di Serie A e B.