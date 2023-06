Calcio femminile, Gillette con Figc in campo al fianco della Nazionale italiana

A partire dall’amichevole tra Italia e Marocco, in programma sabato 1° luglio al Paolo Mazza di Ferrara, Gillette e la Figc scenderanno in campo al fianco delle azzurre grazie a una nuova iniziativa. Il progetto “La passione per il calcio non fa distinzioni” punta infatti a contribuire a generare un impatto culturale positivo nella percezione del calcio femminile in Italia e sradicare i pregiudizi. Come rivela una ricerca condotta proprio dall’azienda leader della rasatura, insieme all’Istituto di Ricerca Sociale e di Marketing Eumetra, il 50% dei genitori ritiene che il calcio non sia adatto alle bambine. Pertanto, Gillette consentirà ai padri che hanno sostenuto la scelta delle ragazze di diventare calciatrici di assistere al match da bordocampo.

Tale progetto non si limiterà ovviamente solo a quest’amichevole ma accompagnerà le ragazze della ct Bartolini fino ai Mondiali 2023 in Australia e Nuova Zelanda. L’azienda ha infatti avviato la campagna social #tifapertuafiglia, in cui il brand e le calciatrici della Nazionale protagoniste del progetto hanno sfidato tutti i papà d’Italia a realizzare un video in cui giocano a calcio con la propria figlia, per vincere il viaggio in Nuova Zelanda e assistere a una partita della Fifa Women’s World Cup 2023. Come se non bastasse, Gillette darà anche il via ai “Play Days”, eventi realizzati in tutte le regioni italiane che coinvolgono più di 2000 bambine provenienti dalle scuole che hanno aderito ai progetti del Settore Giovanile e Scolastico Figc.