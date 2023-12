Tortona, esonerato coach Ramondino: al suo posto pronto De Raffaele

Attraverso un comunicato ufficiale, Tortona ha reso noto di aver sollevato dall’incarico coach Marco Ramondino, che guidava la squadra da ottobre 2018. Fatale la sconfitta contro la Nutribullet Treviso, la quarta consecutiva per il club, scivolato in undicesima posizione, appena due punti sopra la zona retrocessione. “Coach Ramondino è entrato e rimarrà nella storia della Società per il ciclo storico e unico – da ottobre 2018 – in cui ha guidato la Bertram Derthona sino ai massimi livelli della pallacanestro italiana. La Supercoppa LNP Old Wild West 2019, la promozione in Serie A nel 2021, due semifinali Scudetto, una finale di Coppa Italia, l’accesso ai Play-In di BCL alla prima partecipazione assoluta del Club a una competizione europea sono solo alcuni dei momenti salienti del suo percorso in bianconero” si legge nella nota.

A sostituire Ramondino con ogni probabilità sarà Walter De Raffaele, allenatore molto esperto con un lungo passato sulla panchina di Venezia. Sembra essere solo questione di tempo prima dell’ufficialità dato che De Raffaele ha incontrato presidente e dirigenza ed avrebbe già l’accordo. Il suo debutto potrebbe avvenire in occasione del match del 30 dicembre contro il Basket Napoli.