PSG, Luis Enrique sulla sconfitta col Nizza: “Felice della prestazione, dopo la sosta è sempre complicato”

Nella giornata di ieri è arrivata la prima sconfitta in campionato per il Psg di Luis Enrique, che è caduto in casa per 2-3 contro il Nizza. Come riportato da Marca, nel post partita il tecnico spagnolo ha dichiarato: “Dobbiamo vincere questo tipo di partite, ma dopo la sosta è sempre difficile. Non abbiamo avuto molto tempo per lavorare, ma questa non può essere una scusa“. Nonostante la sconfitta e il pessimo inizio di stagione, l’ex Barcellona e Roma ha elogiato il lavoro della sua squadra e si è complimentato con i rivali: “Sono contento della prestazione dei miei ragazzi che hanno tutti dato il 100% in campo. Il Nizza non ha ancora perso una partita in questa stagione e il suo allenatore è molto bravo. Bisogna fare loro i complimenti“.