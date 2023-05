Pagelle qualifiche GP Monaco Montecarlo 2023: Verstappen alieno, delusione Ferrari

Le pagelle e i voti ai protagonisti delle qualifiche del Gran Premio di Monaco 2023, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Pole position di un super Max Verstappen, che tira fuori dal cilindro un giro irreale e si garantisce la possibilità di partire davanti a tutti. In prima fila con lui Fernando Alonso, mentre delude la Ferrari. Male anche Sergio Perez, escluso in Q1 per una leggerezza. Domani la gara, di seguito i nostri voti alle qualifiche odierne.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

MAX VERSTAPPEN, VOTO 10: Capolavoro del due volte campione del mondo, che s’inventa una pole position senza senso, guadagnando tre decimi ad Alonso nel solo terzo settore. Prima pole in carriera a Monaco per l’olandese, che oltre a guidare la miglior macchina si conferma anche il miglior pilota.

FERNANDO ALONSO, VOTO 10-: Non poteva fare di più lo spagnolo, che si vede portare via la pole position solamente da un alieno. Poco male per Alonso, che domani in gara potrà assolutamente giocarsi le sue carte e ambire alla 33^ vittoria.

CHARLES LECLERC, VOTO 7: Qualifica non troppo convincente per il pilota della Ferrari, beffato solamente per una manciata di millesimi. Il monegasco ha fatto il possibile e centrato una discreta seconda fila, ma ovviamente non può essere soddisfatto. Come se non bastasse, rischia tre posizioni di penalità in griglia per un impeding a Lando Norris. In quel caso, il sabato sarebbe più che negativo.

ESTEBAN OCON, VOTO 9: Qualifica strepitosa del francese, che sfreccia al volante della sua Alpine e centra un’incredibile seconda fila. Da non sottovalutare neppure in gara visto che la sua vettura sembra andare alla grande.

CARLOS SAINZ, VOTO 6: Non l’epilogo sperato per il ferrarista, che aveva a lungo lottato per le posizioni di vertice ma poi nel momento decisivo non ha risposto presente e si è dovuto accontentare della quinta posizione. Obiettivo cambiare registro in vista di domani per ambire almeno al podio.

SERGIO PEREZ, VOTO 3: Errore inaccettabile di ‘Checo’, che in Q1 sbaglia in curva e finisce contro le barriere, con la pancia squarciata. Il messicano compromette così tutto il weekend e, partendo dall’ultima piazza, di fatto si auto-esclude dalla lotta per il podio (se non addirittura per la vittoria).