Highlights e gol Borussia Dortmund-Mainz 2-2, Bundesliga 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 57

Gli highlights e i gol di Borussia Dortmund-Mainz, match valevole per la trentaquattresima ed ultima giornata di Bundesliga 2022/2023, in cui i padroni di casa non sono riusciti ad andare oltre un pareggio per 2-2 conquistato allo scadere contro la formazione ospite: alle reti realizzate da Schjoòberg e Onisiwo hanno risposto quelle di Guerreiro e Sule. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.