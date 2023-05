Salernitana-Udinese, Sottil: “È una sconfitta dura da accettare”

Dopo il 3-2 con cui l’Udinese ha ceduto il passo contro la Salernitana, Andrea Sottil è stato intervistato ai microfoni di Dazn: “Difficile per me commentare questa partita, perché abbiamo perso dopo una delle migliori nostre prestazioni in trasferta. Facciamo errori banali, dobbiamo ancora crescere e devono farlo soprattutto alcuni ragazzi che sono ancora un po’ inesperti a questi livelli. Comunque non ho nulla da rimproverare ai miei: siamo contati e la fortuna non ci sta aiutando. Tutti hanno dato il massimo, compresi giocatori che sarebbero dovuti uscire e non hanno potuto farlo a causa dei tanti indisponibili. È una sconfitta dura da accettare, per giunta dopo quei sei minuti di recupero. Dovevamo sicuramente fare il terzo gol dopo tutte le occasioni che abbiamo avuto. La mia mentalità è quella di giocare dal basso, attaccare con tanti uomini e oggi i ragazzi l’hanno fatto benissimo. Sono dispiaciuto per loro soprattutto, perché ci tenevano tanto a conquistare questa vittoria, soprattutto dopo essere stati in vantaggio 2-0. Sfida contro la Juve? Devo prima capire se riesco a schierare 11 giocatori”, ha concluso Sottil.