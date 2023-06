F1 GP Spagna 2023, Hamilton: “Gara magnifica, risultato inaspettato”

“Un pubblico e una gara magnifica. Un risultato inaspettato per il nostro team, ringrazio tutti coloro i quali ci spingono così tanto dentro i box ma anche in sede. La Red Bull è molto veloce, speriamo di avvicinarci entro fine anno per provare a prenderli. Sono sempre molto motivato e spingiamo al massimo, non mollando mai”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, dopo il secondo posto ottenuto nel GP di Spagna di F1.