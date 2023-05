Masters 1000 Madrid 2023, Struff: “Avventura incredibile, sono orgoglioso”

E’ terminato con una sconfitta in finale contro il numero uno al mondo Alcaraz l‘incredibile cammino di Jan-Lennard Struff nel Masters 1000 di Madrid: “Questa avventura da lucky loser è stata incredibile, essere in finale qui a Madrid. Spero che mi spinga avanti nelle prossime settimane e mesi. Finora è stato il miglior risultato della mia carriera. Spero che mi aiuti molto”, ha detto Struff alla stampa. “Finora ero arrivato così lontano solo nel doppio agli Australian Open, per esempio. È stata una nuova sensazione per me essere in un torneo per così tanto tempo. Ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere, ma se due settimane fa qualcuno mi avesse detto che avrei giocato la finale, lo avrei sicuramente accettato. Sono orgoglioso di come ho giocato”.