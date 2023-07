F1 GP Gran Bretagna 2023, risultati e ordine di arrivo: c’è solo Verstappen, Norris accarezza il sogno

I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Gran Bretagna 2023, decimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Sesta vittoria consecutiva per Max Verstappen, che domina la gara sul circuito di Silverstone e taglia il traguardo per primo, dopo qualche tornata passata alle spalle della McLaren di Norris che lo aveva superato in curva 1. Primo posto e giro veloce per l’olandese. Malissimo le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Piastri chiude quarto la miglior gara della sua vita.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

LE PAGELLE DELLA GARA

ORDINE DI ARRIVO GP GRAN BRETAGNA 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Sergio Perez (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Logan Sargeant (Williams) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Nico Hulkenberg (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Nick De Vries (AlphaTauri)

RITIRATO: