Pagelle F1 GP Austria 2023: Verstappen cannibale, la Ferrari convince

Le pagelle del GP d’Austria 2023, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. La vittoria, neanche a dirlo, è andata a Max Verstappen, che ha portato a cinque la striscia di successi consecutivi e l’ha fatto in maniera anche un po’ arrogante. Con un rischioso pit stop nel finale, ha infatti rischiato di sacrificare una vittoria certa per prendersi il punto extra del giro veloce. Ad avere ragione però è stato proprio lui e la 42esima vittoria è arrivata puntuale. La vera protagonista di giornata però è la Ferrari, che ritrova un podio che mancava da Baku e si riprende, almeno per questo weekend, lo status di ‘seconda forza del Mondiale’. Di seguito i nostri voti ai protagonisti.

MAX VERSTAPPEN, voto 10: Altro weekend, altro dominio per il due volte campione del mondo, che dà l’impressione davvero di poter vincere tutte le gare da qui a fine stagione. La novità di oggi è che non si accontenta dei 25 punti del successo, ma vuole anche quello addizionale del giro veloce, anche a costo di rischiare (almeno sulla carta) la posizione. Puntualmente ciò non è accaduto e Max è riuscito nella doppietta.

CHARLES LECLERC, voto 8: Miglior gara stagionale per il monegasco, che ovviamente non è contento per la mancata vittoria (questione di DNA) ma può godersi un ritrovato podio. Charles fa quel che può, consapevole di non poter impensierire Verstappen, e lo fa molto bene, conquistando un secondo posto per nulla scontato.

SERGIO PEREZ, voto 8: Non può che essere positiva la gara di un pilota che partiva 15° ed è arrivato terzo. Allo stesso tempo ci si poteva aspettare persino di più dato che il secondo posto di Leclerc non era irraggiungibile. Perez ha però perso troppo tempo nel sorpassare Sainz, per demeriti suoi e meriti dello spagnolo, e alla fine ha dovuto rinunciare.

CARLOS SAINZ, voto 8,5: Weekend clamoroso dello spagnolo, che non trova il podio nonostante lo meritasse ma ribadisce di essere un pilota estremamente talentuoso. Oggi non gli è neppure girata bene visto che non ha potuto superare Leclerc per ordini di scuderia, è rientrato in pista alle spalle di due piloti a causa di un doppio pit stop un po’ azzardato ed ha poi ricevuto una penalità di 5 secondi per track limits senza la quale avrebbe probabilmente potuto contendere il terzo posto a Sainz.

LANDO NORRIS, voto 8,5: L’MVP di giornata è il britannico della McLaren, capace di conquistare un prestigioso quinto posto davanti a monoposto del calibro di Aston Martin e Mercedes. Prestazione davvero maiuscola di Lando, che oltre a tenere alle spalle avversari ostici riesce a impensierire, seppur per brevi tratti, anche i rivali che lo precedono.

FERRARI, voto 9: Prosegue il buon momento della Rossa, che da Barcellona in poi sembra essersi ritrovata. Il bilancio del weekend in Austria è ampiamente positivo, anzi sarebbe potuto essere persino migliore con un doppio podio. Certo, la strada verso la vittoria è ancora molto lunga, ma innanzitutto sarebbe fondamentale tornare a essere la seconda forza del Mondiale.