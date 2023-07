F1 GP Austria 2023, Elkann: “La più bella gara della stagione. Rinnovi piloti? Non è il momento”

“E’ la più bella gara della stagione, siamo tutti molto felici”. Lo ha detto il presidente della Ferrari, John Elkann, dopo la gara del Gp di Austria di F1 in cui la scuderia di Maranello ha chiuso col secondo posto di Leclerc e il quarto di Sainz: “È stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull in casa propria. Vediamo dei progressi nella macchina e questo fa emergere le qualità dei nostri piloti. Il loro umore è molto buono, con una partenza positiva già dalla griglia. Vediamo dei risultati interessanti, guardando avanti passo dopo passo. Non bisogna demoralizzarsi per le vittorie di un avversario, ma continuare a fare meglio con stimoli sempre nuovi”.

E ancora: “In questo momento siamo concentrati sulle migliorie della macchina che serviranno a fare bene gara dopo gara, anche i rinnovi dei piloti passano dunque in secondo piano. Puntiamo a migliorare gara dopo gara, anche per questo abbiamo attuato tanti cambi all’interno del team. L’obiettivo è quello di mettere tutti sulla stessa direzione di progresso. Per adesso anche i rinnovi dei piloti passano in secondo piano, perché è necessario concentrarsi sul presente. Oggi facciamo anche 800 podi in Formula 1, un numero molto importante che deve fornirci nuovi stimoli per fare meglio”.