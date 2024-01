Liverpool, van Dijk fa chiarezza: “Tanto rumore per nulla, sono legato a questo club”

Avevano fatto discutere le parole di Virgil van Dijk, che in occasione dell’addio di Jurgen Klopp dal Liverpool aveva detto: “Se mi vedo nel nuovo ciclo del club? Non saprei. Valuterò una volta visto quale direzione sarà presa“. Intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland, il difensore olandese ha però fatto chiarezza: “Le mie parole sono state prese fuori contesto. Sono legato al 100% a questo club e adoro i suoi tifosi. E’ stato fatto tanto rumore per nulla, non stavo neppure parlando del mio futuro. L’unica cosa a cui penso è finire al meglio questa stagione e far sì che sia unica“.