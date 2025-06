Hamilton e Leclerc i due piloti della Ferrari in una stagione altalenante, con più note dolenti che positive, ancora fanno parlare di loro.

Quanto accaduto, però, ha davvero dello straordinario. L’episodio, infatti, stavolta è stato immortalato in un video che sta facendo il giro del web. Quando si parla di Ferrari, ovviamente, sia nel bene che nel male, c’è sempre notizia.

Quando, però, un episodio coinvolge entrambi i piloti della scuderia di Maranello non si tratta più di semplice notizia ma di una bomba. Ed è proprio quello che è accaduto: è scoppiata una bomba. Ed il web, grazie al video testimonianza, ne è a conoscenza.

Ecco cosa ha coinvolto Hamilton e Leclerc

Ci sono momenti, nel mondo dei motori, in cui la realtà supera l’immaginazione. E spesso succede a Maranello, dove la passione si fonde con la perfezione ingegneristica. Questa volta, però, qualcosa ha davvero spiazzato tutti. Sì, perché non capita spesso di vedere due campioni come Lewis Hamilton e Charles Leclerc – non due qualsiasi – restare senza parole al volante di una supercar. Eppure, è esattamente ciò che è accaduto. Il tutto documentato in un video appena pubblicato dalla Ferrari, in cui i due piloti ufficiali del team di Formula 1 provano, con espressioni a metà tra l’incredulità e l’euforia, la nuova regina della strada: la Ferrari F80.

Chi conosce un minimo il mondo Ferrari sa che ogni nuovo modello non è solo una macchina, ma una dichiarazione d’intenti. Un manifesto della filosofia del Cavallino. La F80 non fa eccezione. Anzi, alza ulteriormente l’asticella. Basta guardare le immagini girate sul circuito di Fiorano, il tempio di casa Ferrari inaugurato nel lontano 1972, per capire che qui non siamo davanti a una semplice evoluzione tecnica. La F80 è, senza ombra di dubbio, qualcosa di diverso. Più affilata, più precisa, più brutale nelle accelerazioni ma allo stesso tempo armoniosa. In una parola: perfetta.

Nel video si vedono Hamilton e Leclerc salire in macchina con curiosità, forse anche con un pizzico di distacco iniziale. Ma bastano pochi metri in pista per cambiare tutto. Le loro facce, i loro occhi, raccontano quello che le parole non riescono a dire. Perché, a differenza di altre operazioni di marketing, qui non c’è copione. C’è solo stupore autentico. Entrambi restano colpiti dalla potenza del motore, dalla precisione del telaio, dall’equilibrio che la F80 riesce a mantenere anche alle velocità più estreme. Una reazione che va oltre l’entusiasmo di facciata, perché arriva da due professionisti abituati ogni giorno a trattare con vetture che definire estreme è riduttivo.

La F80, in sostanza, non ha solo convinto due piloti di Formula 1. Li ha conquistati. Hamilton, uno che nella sua carriera ha guidato praticamente di tutto, non ha nascosto la sorpresa davanti alla reattività dell’auto, all’efficienza aerodinamica, alla sensazione di controllo totale che trasmette al volante. Leclerc, dal canto suo, ha parlato apertamente di “livello superiore”, quasi come se la F80 avesse cancellato la linea tra pista e strada.

E così, mentre il video continua a raccogliere visualizzazioni a valanga sui social, una cosa è certa: la Ferrari ha fatto di nuovo centro. Non solo perché ha costruito una macchina straordinaria, ma perché è riuscita a far parlare le emozioni, e quelle non si possono progettare in galleria del vento. La F80 è già leggenda. E per una volta, a dirlo, non sono i tecnici. Sono i campioni.