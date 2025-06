L’Inter la ribalta e vince 2-1 contro l’Urawa Reds: il resoconto del secondo match dei nerazzurri al Mondiale per Club.

Dopo il pareggio all’esordio, l’Inter non sbaglia la seconda giornata del Mondiale per Club. Archiviato l’1-1 al debutto nella competizione intercontinentale contro il Monterrey, i nerazzurri questa sera hanno vinto 2-1 contro i giapponesi degli Urawa Reds.

A sbloccare il match è stato all’11’ del primo tempo Ryoma Watanabe. Dopo un lungo forcing, la Beneamata è riuscita a riprendere la gara al 78′ grazie a una rovesciata di Lautaro Martinez e la zampata vincente al 92′ di Valentin Carboni.

L’Inter vince 2-1 contro l’Urawa Reds: il resoconto della partita

All’Inter sono serviti 27 tiri totali – quattro nello specchio e la traversa colpita da Lautaro Matinez – verso la porta di Nishikawa, estremo difensore dell’Urawa Reds, per battere il club nipponico. Gli uomini di Cristian Chivu – che ha schierato per la prima volta dall’inizio Luis Henrique -, sono riusciti a vincere nel finale 2-1.

Il match è iniziato in discesa per l’Urawa Reds che hanno sbloccato la gara alla prima occasione utile, al primo tiro – di Watanabe – verso la porta di Sommer, dopo una lunga serpentina di Kaneko, l’autore dell’assist. Dopo il gol subito, è iniziato il lungo forcing – poco preciso – dell’Inter che fino al 75′, oltre alla traversa colpita da Lautaro Martinez al 19′, non è mai stata in grado di tirare nello specchio della porta difesa da Nishikawa e dunque di impensierire l’estremo difensore. Al 78′, è arrivato il pareggio della Beneamata sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nicolò Barella e tramutato in gol in rovesciata da Lautaro Martinez. Nel finale, al 92′, la rete decisiva di Valentin Carboni.

Mondiale per Club, come cambia la classifica nel girone E dell’Inter

L’Inter si lascia alle spalle la rovinosa sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG e, dopo lo stop contro il Monterrey, vince contro l’Urawa Reds.

In attesa del match delle 3 di notte italiane tra River Plate e Monterrey, i nerazzurri avanzano al primo posto in classifica con 4 punti. Fanalino di coda, l’Urawa Reds con zero. Al terzo posto, con un punto, il Monterrey. Al secondo, il River Plate con tre punti dopo il successo per 3-1 all’esordio proprio contro il club nipponico. Per le sorti della qualificazione agli ottavi, sarà decisivo – oltre al match di questa notte – l’ultima giornata in cui l’Inter affronterà il River Plate.