Il palinsesto giornaliero completo di tutti gli sport in tv di domenica 22 giugno 2025

Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 22 giugno 2025. Una giornata ricca di sport da seguire in tv: il tennis con i tornei ATP WTA, il ciclismo con il Giro d’Italia NextGen ed il Giro di Svizzera, i motori con la Motomondiale e la Motocross, il calcio con gli Europei Under 21, ritorna anche in campo la Juventus per il Mondiale per Club, il volley femminile con la Nations League, e molto altro.

08.30- Sportface tv: Campionati Individuali di Atletica Leggera Su Pista Master

9.00- Rai Sport HD, Rai Play, Olympic Channel: Canoa velocità, Europei: 4a giornata, sessione mattutina –

09.40-09.50- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW: MotoGP, GP Italia: warm up

10.40- Sportface Tv: Arrampicata, Coppa Europa – Lead, inizio semifinali

11.00– Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it: Moto3, GP Italia: gara (17 giri)

11.00– Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW: Mountain bike, Coppa del Mondo Val di Sole: cross country donne élite

11.30 – 15.05 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN: Ciclismo, Giro di Svizzera: 8a tappa, Beckenried-Stockhütte (cronometro individuale, 10 km)

12.00 – Sky Sport 251, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX: Tennis, WTA 500 Berlino: finali (12.00 Vondrousova-Wang, a seguire Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls)

12.00– Tennis TV: Tennis, ATP 250 Maiorca: 1° turno (3° match dalle 13.00, non prima delle 18.00 Fognini-Altmaier)

12.15– Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it: Moto2, GP Italia: gara (19 giri)

12.20– 13.20 discovery+, YouTube Giro d’Italia, gironextgen.it/live-streaming, differita ore 20.00 su Rai Sport HD, Rai Play: Ciclismo, Giro d’Italia Next Gen: 8a tappa, Pinerolo-Pinerolo (127 km)

12.30 – Tennis TV, 15.00 Sky Sport Arena, Sky Go, NOW: Tennis, ATP 500 Halle: finali (12.30 Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, non prima delle 15.00 Bublik-Medvedev)

12.40 – 15.00 discovery+: Ciclismo, Giro del Belgio: 5a tappa, Brussels-Brussels (183.4 km)

13.00 – Sky Sport 251, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, SuperTenniX: Tennis, WTA 250 Nottingham: finali (13.00 Kessler-Yastremska, a seguire Danilina/Shibahara-Haddad Maia/Siegemund)

13.30 – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW: Mountain bike, Coppa del Mondo Val di Sole: cross country uomini élite

POMERIGGIO

14.00– Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it: MotoGP, GP Italia: gara (23 giri)

14.00– DAZN, VBTV: Volley femminile, Nations League: Italia-Cina

14.15– Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW: Motocross, GP Gran Bretagna: MX2, gara 1

14.30 – Rai Play Sport 1, Olympic Channel: Canoa velocità, Europei: 4a giornata, sessione pomeridiana

15.00 – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV: Tennis, ATP 500 Queen’s: finali (15.00 Alcaraz-Lehecka, a seguire Mektic/Venus-Cash/Glasspool)

15.15– Eurosport 2 HD, Sky Sport Max, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW: Motocross, GP Gran Bretagna: MXGP, gara 1

16.30– Rai Sport HD, Rai Play: Pallanuoto, Trinacria Cup: Italia-Spagna

17.10 – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 2, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW: Motocross, GP Gran Bretagna: MX2, gara 2

17.40- Sportface Tv: Arrampicata, Coppa Europa – Lead, inizio finali

18.00– Italia 1, sportmediaset.it, Mediaset Infinity, DAZN: Calcio, Mondiale per Club: Juventus-Wydad Casablanca

18.00– Rai Sport HD, Rai Play: Calcio, Europei Under 21: Danimarca – Francia

18.10 – Eurosport 2 HD, Sky Sport Max, Rai Play Sport 2, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW: Motocross, GP Gran Bretagna: MXGP, gara 2

PALINSESTO SERA

20.30 – DAZN: Calcio, Serie B: ritorno play-out, Salernitana-Sampdoria

21.00 – Rai 1 HD, Rai Play: Calcio, Europei Under 21: Italia-Germania

21.00 – DAZN: Calcio, Mondiale per Club: Real Madrid-Pachuca

00.00 di lunedì 23 giugno– DAZN: Calcio, Mondiale per Club: Salisburgo-Al Hilal

03.00 di lunedì 23 giugno– DAZN : Calcio, Mondiale per Club: Manchester City-Al Ain