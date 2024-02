Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025, ora è anche ufficiale. Sarà dream team con Charles Leclerc

Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025. Tutto confermato, tutto vero, ora anche ufficiale. L’anticipazione del Corriere della Sera, rilanciata poi dai media di tutto il mondo, è diventata realtà nella serata di oggi, primo febbraio, con l’annuncio del clamoroso trasferimento: nel 2025 il sette volte campione del mondo approderà a Maranello e sostituirà Carlos Sainz, andando così a formare un dream team con Charles Leclerc con la ‘Rossa’. Si chiude un’era, quella con la Mercedes, squadra con cui il pilota di Stevenage ha vinto sei dei suoi sette titoli iridati: nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Hamilton aveva firmato un rinnovo di contratto biennale con la Mercedes con però il secondo anno che, a questo punto, era facoltativo e che sarebbe scattato solo se tutti gli attori di questa vicenda fossero stati convinti di continuare. E così non è stato. Il corteggiamento di John Elkann e di Frederic Vasseur ha aperto una breccia nella testa e nel cuore del britannico che nella giornata di ieri ha informato Toto Wolff del fatto che dal 2025 sarebbe andato in Ferrari. Una svolta e un annuncio epocale.

“Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme – ha detto Lewis Hamilton – La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto in cui sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Ma è giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l’incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Totò per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande insieme. Sono impegnato al 100% a fornire la migliore prestazione possibile in questa stagione e a rendere il mio ultimo anno con le Frecce d’Argento, uno da ricordare”.

“In termini di coppia squadra-pilota, il nostro rapporto con Lewis è diventato il più vincente che lo sport abbia mai visto, ed è qualcosa a cui possiamo guardare indietro con orgoglio – ha detto il team principal della Mercedes Toto Wolff –Lewis sarà sempre una parte importante della storia del motorsport Mercedes. Tuttavia, sapevamo che la nostra partnership prima o poi sarebbe giunta al termine in modo naturale, e quel giorno è arrivato. Accettiamo la decisione di Lewis di cercare una nuova sfida e le nostre opportunità per il futuro sono entusiasmanti da contemplare. Ma per ora, abbiamo ancora una stagione da percorrere e siamo concentrati sulle corse per un grande 2024”.