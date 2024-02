Al Nassr-Inter Miami, Cristiano Ronaldo non gioca: salta il duello in campo con Messi

Cristiano Ronaldo non è sceso in campo nel match della ‘Riyadh Season Cup’ tra Al Nassr e Inter Miami. Come già annunciato ieri dal tecnico Luis Castro nella conferenza stampa della vigilia, CR7 è alle prese con dei problemi a un polpaccio. Niente da fare quindi per l’ennesimo faccia a faccia con Leo Messi, un atteso remake delle tante sfide tra i due nei ‘Clasicos’ della Liga fra Barcellona e Real Madrid. Rimandato quindi, almeno per il momento, il primo confronto tra le due leggende con maglie extraeuropee.