Lazio, i documenti fermano l’arrivo di Kent: salta la trattativa con il Fenerbahce

Sembrava fatta, invece la Lazio deve rinunciare all’arrivo di Ryan Kent dal Fenerbahce. Problemi con la documentazione hanno fermato sul più bello una trattativa che sembrava ormai chiusa, visto l’accordo tra i due club per il prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore sono invece sorti problemi tecnici, che hanno anche raffreddato l’interesse del giocatore ex Liverpool nel trasferimento. Con il calciomercato in chiusura, i tempi tecnici per risolvere la questione si sono rivelati troppo stretti portando quindi al clamoroso epilogo. Una vera beffa per Maurizio Sarri, che contava di ricevere un rinforzo di peso anche in vista del doppio impegno di Champions contro il Bayern.