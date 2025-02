Lewis Hamilton è pronto a battagliare ancora con il compagno di squadra in Ferrari Charles Leclerc: guai in vista per la Rossa

L’entusiasmo è racchiuso negli alberi tagliati pur di scorgere anche da lontano la SF25: la nuova Ferrari nasce con l’ambizione di riportare il titolo a Maranello ed è una sensazione che accompagna anche i tifosi, desiderosi di vedere all’opera la nuova monoposto e Lewis Hamilton.

A Fiorano migliaia di tifosi hanno atteso i primi giri del pilota inglese con la nuova vettura, ma anche Charles Leclerc che prendeva confidenza con l’auto che nasce con un compito mica da niente: far tornare a vincere la Ferrari. La sensazione che si respira a Maranello è che questo possa essere l’anno buono, ma per far sì che ciò accada realmente occorre che si incastrino tutta una serie di fattori.

Certamente la competitività della vettura sarà l’aspetto più importante, ma anche il rapporto tra i due piloti avrà un peso non indifferente sulle possibilità di puntare alla vittoria. C’è, infatti, chi scommette che Hamilton e Leclerc si toglieranno punti a vicenda, finendo per ostacolare i sogni di gloria della Ferrari. Ma al riguardo ha detto la sua anche il sette volte campione del mondo e le sue frasi sono un monito alla scuderia.

Hamilton: “Con Leclerc ci metteremo nei guai”

Il rapporto tra Hamilton e Leclerc è finora stato improntato alla serenità, ma bisognerà vedere cosa accadrà quando in pista ci sarà da combattere.

L’inglese in un’intervista ha parlato proprio di come si trova con il suo nuovo compagno di squadra: “Lavorare con lui non è mai stato un problema, non ci sono mai stati litigi o cose simili. Già prima che venissi annunciato, abbiamo sempre parlato durante i weekend. Abbiamo sempre avuto rispetto reciproco“.

Quindi Hamilton ha aggiunto: “Abbiamo qualche cosa in comune, come la passione per la musica e la moda, anche se lui suona il pianoforte meglio di me. Quindi, al di fuori delle corse, ci sono cose di cui possiamo discutere e ci siamo trovati bene“. Questo però potrebbe essere anche un’arma a doppio taglio ed, infatti, il britannico scherza: “Lo scorso anno abbiamo trascorso delle serate insieme e ci siamo divertiti. Sicuramente ci metteremo nei guai nella nostra permanenza qui“.

Ferrari avvisata dunque anche se – come Vasseur – anche Hamilton crede nella bontà della scelta fatta: “Saremo uno sprone a vicenda e lavoreremo insieme per portare la Ferrari in testa“. Sperando che i ‘guai’ ci siano soltanto fuori pista.