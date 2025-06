Charles Leclerc, soprattutto nelle ultime settimane, sta facendo parlare tanto di sé: attenzione all’ultimo evento che è accaduto.

Charles Leclerc fa sempre parlare di sé. Innanzitutto perché è il pilota titolare della Scuderia Ferrari, e in secondo luogo perché è dotato di uno straordinario talento.

C’è poi da considerare il suo futuro in F1; nonostante abbia giurato eterno amore al cavallino rampante, non si può tralasciare il fatto che a Maranello in tutti questi anni di permanenza del monegasco non ci sia stata neanche una possibilità di provare a conquistare il mondiale piloti.

Non a caso, nelle ultime settimane i rumors sono sempre stati più frequenti. A prescindere da questo, Leclerc continua a correre per la Ferrari, tentando di farlo nel migliore dei modi possibili e immaginabili. In ogni caso, detto questo, cerchiamo di approfondire anche l’ultima foto che ha visto il numero 16 della Ferrari diventare a tutti gli effetti virale: scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Ferrari, Leclerc c’è ricascato: cosa è successo

A Montecarlo, dove vive proprio Charles Leclerc, il monegasco ha per l’ennesima volta attirato l’attenzione su di sé. Come c’è riuscito? Beh, a quanto pare non grazie a una delle sue tante gesta alla guida, ma bensì venendo immortalato alla guida di una meravigliosa Ferrari 275 GTB Serie I Verde Scuro. Non sarà una monoposto di Formula Uno, ma questo modello è davvero un’icona degli anni ’60. Il suo valore, attualmente, è di circa 2,5 milioni di euro. Qualcosa di mastodontico, non c’è alcun dubbio, tuttavia considerando quanto incassa in qualità di pilota ufficiale della Ferrari non avrà senz’altro problemi a permettersi modelli come questo.

In ogni caso, oltre ad essere stato notato ha pure ricevuto fotografie mentre era alla guida di questo spettacolare mezzo di trasporto. Scatti che sono diventati facilmente virali dopo poche ore. Ma cos’ha di così tanto speciale tale veicolo a quattro ruote? Partiamo dal presupposto che è una macchina davvero rarissima, essendo stata prodotta in soli 200 esemplari. Spinta da un motore V12 Colombo da 3,3 litri capace di erogare fino a 280 cavalli. Inoltre, è anche una vettura strabiliante per la sua epoca, dato che è stata anche la prima Ferrari stradale dotata di cambio a cinque marce, sospensioni posteriori indipendenti e schema transaxle (motore anteriore e cambio al posteriore per una migliore distribuzione di pesi).

Non poteva mancare la firma di Pininfarina a questo gioiello straordinario senza tempo. Non siamo sorpresi del fatto che questo splendido veicolo abbia fatto colpo su Charles Leclerc, appassionato di automobili di lusso e in particolare Ferrari. Già nel 2021, il numero 16 della rossa in F1 ha avuto modo di provare un esemplare restaurato a Fiorano prima che questi venisse riconsegnato al legittimo proprietario a Hong Kong.