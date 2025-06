L’Olympique Lione è stato retrocesso, la decisione in Ligue 1 ha del clamoroso: il motivo.

Come in Italia, anche in Francia c’è stato un ribaltone a campionato concluso. Nel nostro Paese, la squadra protagonista è il Brescia in Serie B mentre nel paese transalpino il club in questione è l’Olympique Lione, big del calcio francese che ha concluso la stagione – con Paulo Fonseca in panchina – al sesto posto in classifica.

Non sono bastate le ultime mosse del patron John Textor che ha prima ceduto Rayan Cherki al Manchester City per 42.5 milioni di euro e poi, nella giornata di ieri, le quote che possedeva del Crystal Palace, club di cui era azionista.

Olympique Lione retrocesso in Ligue 2: la motivazione

Il DNCG, organismo di controllo finanziario del calcio francese, ha deciso di retrocedere l’Olympique Lione in Ligue 2.

La decisione era nell’aria dallo scorso autunno quando il club era già stato virtualmente retrocesso nella serie cadetta del calcio transalpino poiché non aveva fornito le garanzie richieste a causa di un debito di 175 milioni di euro. Ora, il patron statunitense ha sette giorni di tempo per presentare ricorso e sperare di essere riammesso alla prima serie francese.