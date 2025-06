Mercoledì 25 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dalla sfida tra Italia e Polonia nella Nations League di volley. Poi sempre il tennis, con l’avvicinamento a Wimbledon di Sonego, Bellucci, Zeppieri e Stefanini. E ancora il calcio con il Mondiale per Club 2025 e gli Europei under 21.

MATTINA

06.40 Basket femminile, Mondiali 3×3 2025: Italia vs Australia – Diretta streaming sul canale Youtube di FIBA Basketball.

08.30 Basket femminile, Mondiali 3×3 2025: Italia vs Polonia – Diretta streaming sul canale Youtube di FIBA Basketball.

08.30 Tuffi, Europei giovanili 2025: terza giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

09.00 Badminton, Italian Open 2025: prima giornata – Diretta streaming su badmintoneurope.tv.

09.00 Nuoto artistico, Europei giovanili 2025: preliminari solo libero femminile – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

10.45 Vela, Kieler Woche 2025: Medal Races – Diretta streaming sul canale Youtube di Kieler Woche.

11.00 Snooker, British Open 2025: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.30 Tennis, WTA Bad Homburg 2025: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 16.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, supetennnis.tv e SuperTennix.

12.00 Tennis, WTA Eastbourne 2025: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 16.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, supetennnis.tv e SuperTennix.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: secondo turno di qualificazioni uomini – Nessuna copertura in tv e in streaming.

(Zeppieri vs Jubb 2° match e inizio programma alle 12.00)

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: secondo turno di qualificazioni donne – Nessuna copertura in tv e in streaming.

(Stefanini vs Valentova 4° match e inizio programma alle 12.00)

12.00 Tennis, ATP Eastboune 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 16.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Humbert 1° match e inizio programma alle 12.00; Bellucci vs Harris 2° match e inizio programma alle 12.00)

POMERIGGIO

13.00 Tennis, ATP Maiorca 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 16.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15.00 Tuffi, Europei giovanili 2025: terza giornata (sessione pomeridiana) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

16.30 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2025 a Innsbruck (Austria): boulder donne qualificazione – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Basket femminile, Europei 2025: Spagna vs Repubblica Ceca – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Nuoto artistico, Europei giovanili 2025: preliminari doppio libero – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

18.00 Calcio, Europei U21 2025: Inghilterra vs Olanda – Diretta tv su RaiSport HD.

SERA

19.30 Volley, Nations League 2025: Italia vs Polonia – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

19.30 Basket femminile, Europei 2025: Belgio vs Germania – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Pentathlon, Mondiali giovanili 2025: seconda giornata – Diretta streaming su UIPM Tv.

21.00 Calcio, Mondiale per club 2025: Borussia Dortmund vs Ulsan – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Mondiale per club 2025: Mamelodi vs Fluminense – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Europei U21 2025: Germania vs Francia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.