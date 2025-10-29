L’ultimo Gran Premio di Formula Uno ha certificato passi in avanti per Leclerc ed Hamilton ma ci sono da registrare altre brutte notizie.

L’ultimo Gran Premio del Messico ha visto tante clamorose novità. La vittoria di Lando Norris ha firmato ad esempio il sorpasso in classifica al rivale Oscar Piastri ed ora i due lotteranno fino alla fine per il titolo. La Ferrari però sta mostrando segnali di ripresa e in Nord America Charles Leclerc ha terminato al secondo posto, davanti – dopo una grande battaglia – anche a Max Verstappen. Va peggio invece a Lewis Hamilton che ha concluso solo ottavo dopo una penalità di dieci secondi.

Leclerc e Hamilton dietro Verstappen, il messaggio non lascia dubbi

Nel corso della gara sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno duellato con Max Verstappen, avendo però esito diversi. E’ andata meglio al monegasco che è riuscito a reggere la sfida con il grande rivale. Chi conosce più di tutti Max Verstappen è sicuramente il messicano Sergio Perez, per anni suo compagno di squadra alla Red Bull. L’esperto pilota tornerà presto a lavorare con la Cadillac ma ora è tornato a parlarne:

“Non appena la separazione dalla Red Bull era stata deciso ho capito che il poveretto che sarebbe arrivato al mio posto sarebbe stato semplicemente impotente” e il messicano ha sottolineato che anche per lui è stata davvero dura. E poi il pilota ha proseguito: “Non c’è nessun pilota che potrebbe competere con Max, la maggior parte delle persone non lo capisce. Non importa se metti Hamilton o Leclerc al volante, sarebbero tutti spacciati”. Una sentenza netta dove Perez sottolinea che Super Max è di netto il pilota più forte in circolazione.