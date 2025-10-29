La stagione scatterà il 1° dicembre a Zinal. In Italia si gareggerà a Valle Aurina, Sestriere e Sarentino

È stato definito il calendario ufficiale della Coppa Europa femminile di sci alpino 2025/26, che prevede 33 gare complessive in 16 località: sette discese libere, sei supergiganti, dieci giganti e dieci slalom.

L’Italia avrà tre appuntamenti casalinghi di rilievo:

Valle Aurina (19 e 20 dicembre 2025) con due slalom,

Sestriere (9 e 10 gennaio 2026) con due giganti,

Sarentino (4 e 5 febbraio 2026) con due superG.

La stagione prenderà il via lunedì 1° dicembre a Zinal (Svizzera) con un gigante e si concluderà martedì 24 marzo a Schladming (Austria) con lo slalom finale, passando anche da località iconiche come St. Moritz, Chamonix e Saalbach. Nel mezzo, i Mondiali juniores a Narvik (Norvegia) dal 5 al 15 marzo 2026.

Il calendario completo