Il campione olimpico di Tokyo si arrende all’iraniano Zandi dopo due round equilibrati

Si ferma ai sedicesimi di finale il cammino di Vito Dell’Aquila nella categoria -58 kg ai Campionati Mondiali di taekwondo 2025, in corso a Wuxi (Cina). Il fuoriclasse pugliese, ottava testa di serie, è stato eliminato al termine di un match tiratissimo contro uno degli avversari più ostici del tabellone, l’iraniano Abolfazl Zandi, bronzo agli Asiatici 2024 e già due volte sul podio nei Grand Prix del 2023.

Dopo un debutto agevole contro il marocchino Achraf El Mbarki (12-0, 14-2), l’azzurro si è trovato di fronte un ostacolo di ben altro spessore. In entrambi i round Dell’Aquila è stato avanti nel punteggio – prima 8-6 a dieci secondi dal termine, poi 4-2 – salvo poi subire in extremis i calci decisivi alla testa che hanno ribaltato il risultato, condannandolo a un’eliminazione beffarda.

Per il 24enne di Mesagne, campione olimpico a Tokyo 2020 e numero 11 del ranking mondiale, resta la delusione di un Mondiale chiuso troppo presto, il primo del nuovo ciclo verso Los Angeles 2028. Negli ultimi mesi l’azzurro aveva dato segnali confortanti, conquistando la President’s Cup europea di Sofia e un quarto posto al Grand Prix Challenge di Charlotte, ma stavolta la sua corsa iridata si è interrotta con molti rimpianti.