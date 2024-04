Incredibile Valtteri Bottas: corre una corsa di ciclismo Gravel e si qualifica per i Mondiali

Incredibile Valtteri Bottas. Con la scuderia Kick Sauber quest’anno le cose non sono iniziate benissimo in F1, ma il pilota finlandese ha comunque trovato il modo di ottenere un grande risultato sportivo. Non a bordo della vettura color verde fosforescente, ma su una bici gravel. E’ tutto vero: dalle quattro alle due ruote, l’ex scudiero di Hamilton alla Mercedes – come riporta la Gazzetta dello Sport – ha partecipato a una corsa di ciclismo Gravel, le corse su bici modificate in grado di percorrere tutti i tipi di strade, partecipando in Sudafrica alla Swartberg 100, una corsa di 170 km davvero dura e probante.

E Bottas è riuscito a classificarsi in sesta posizione, di per sé un gran risultato, e con questo piazzamento si è addirittura qualificato per i Mondiali Gravel che si disputeranno nelle Fiandre il 5 e 6 ottobre. Buone notizie per il finlandese: se vorrà, potrà partecipare, visto che il Mondiale di F1 in quel weekend non scende in pista. Bisogna aggiungere anche che il pilota ha una terza passione, quella del surf. Chissà se si cimenterà anche in questa disciplina…