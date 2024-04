Giro d’Italia, Pogacar: “Sono pronto, sogno questa corsa da anni”

Si avvicina al via l’edizione 2024 del Giro d’Italia, che prenderà il via dal Piemonte questo sabato 4 maggio. Il protagonista assoluto della Corsa Rosa potrebbe essere Tadej Pogacar, con i pronostici tutti a favore del ciclista sloveno.

Ieri la UAE Emirates, squadra di Pogacar, ha annunciato la formazione che accompagnerà lo sloveno durante la rassegna tricolore. Una squadra variegata ma che eccelle su tutti i campi nonostante l’assenza di Adam Yates ed Isaac Del Toro, specialisti delle salite in montagna. Saranno quindi Felix Grosschartner e Rafal Majka a spalleggiare il ciclista di Komenda, assieme a Mikkel Bjerg, Domen Novak, Rui Oliveira e Juan Sebastian Molano.

A pochi giorni dal via Pogacar ha dichiarato: “La preparazione per il Giro è andata davvero bene. Non ho corso troppo fino ad oggi, solo 10 giorni, quindi mi sento fresco e pronto ad affrontare il mio primo Giro. È una corsa che sogno di fare da tanto tempo e sento che ora è il momento giusto per farla. Ho corso molto in Italia da dilettante ed è una nazione molto importante per il mio percorso nel ciclismo. Sicuramente è uno dei miei posti preferiti dove pedalare e amo anche la cultura e ovviamente il cibo. Spero che possiamo rendere speciale questo mese. Ovviamente il mio obiettivo è fare classifica generale e abbiamo anche Molano per le volate e un team molto solido in generale. Non vedo l’ora di iniziare”.