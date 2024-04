Roma, De Rossi verso il Bayer Leverkusen: “Sfida difficilissima ma alla nostra portata”

“Siamo emozionati e contenti di vivere un’altra serata indimenticabile davanti ai nostri tifosi, consapevoli che sarà una sfida difficilissima, ma non fuori dalla nostra portata”. Daniele De Rossi parla così ai canali ufficiali della Roma a due giorni dalla sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen. “Dobbiamo essere sempre pimpanti, forti sempre, ma è normale che in alcuni momenti i giocatori siano meno brillanti. Veniamo da un periodo in cui stiamo rincorrendo – aggiunge – e questo ci toglie tante energie, soprattutto quando vedi che quel famoso quarto posto non arriva mai. Le nostre avversarie stanno facendo bene, il campionato è molto aperto. In coppa vincerà chi sarà più forte in queste due partite e non in tutto l’anno”. Sulle condizioni degli acciaccati: “Lukaku e Smalling? Si sono allenati e sembrava stessero bene, vediamo come risponderanno ai piccoli problemi fisici. Se continueranno a sentirsi bene saranno convocati”.