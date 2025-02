Il quarterback dei Buffalo Bills, Josh Allen, ha vinto il premio di MVP della stagione 2024 di Nfl. Battuta la concorrenza del pari ruolo dei Baltimore Ravens, Lamar Jackson, in una corsa al titolo davvero molto serrata. La cerimonia, che si è tenuta al Saenger Theatre di New Orleans presieduta anche da Snoop Dogg, infatti, ha visto prevalere Allen con 383 punti e 27 voti per il primo posto contro i 362 punti e 23 voti di Jackson. Un riconoscimento che arriva al termine di una stagione strepitosa, per Josh Allen, che ha chiuso la regular season passando 3.731 yard e realizzando 28 touchdown, diventando il primo quarterback a far registrare touchdown segnati su corsa e passati in partite consecutive.

Per alcuni, questo successo è arrivato un po’ a sorpresa per Allen, che in carriera era arrivato al secondo posto per due volte. Infatti, Jackson ha condotto una regular season quasi immacolata, con 41 touchdown passati e appena quattro intercetti. Oltre a ciò, lo scorso mese era stato inserito nella First-Team All-Pro.

Josh Allen, i record e le parole dopo il premio MVP

Ma non solo, perché la carriera del 28enne è costellata di momenti chiave. Ad esempio, nella Week 13 contro i San Francisco 49ers è diventato il primo quarterback della storia della NFL con un touchdown passato, uno segnato su corsa e uno su ricezione realizzati nello stesso incontro. Allen ha trascinato Buffalo alla sesta apparizione consecutiva ai playoff, prima di perdere l’AFC Championship contro i Kansas City Chiefs. Questi ultimi, nella notte tra domenica e lunedì, sfideranno i Philadelphia Eagles nel Super Bowl.

“Sono onorato, mi sento come se i miei compagni di squadra volessero che vincessi questo premio più di quanto lo volessi io stesso – ha spiegato Josh Allen nelle parole riportata da Reuters –. Sono rimasto un po’ sorpreso, perché sappiamo come vanno di solito le votazioni. Anche Lamar avrebbe meritato questo premio, ho grande rispetto per lui e il suo modo di giocare”.

Gli altri premi di serata

Quello di MVP non è l’unico premio che ha caratterizzato la cerimonia di ieri sera. Kevin O’Connell dei Vikings ha vinto il premio come coach dell’anno. Saquon Barkley degli Eagles e Patrick Surtain II dei Broncos, invece, hanno vinto, rispettivamente, il premio come miglior giocatore offensivo e miglior giocatore difensivo. Per quanto riguarda i premi dedicati ai rookie, Jayden Daniels dei Commanders e Jared Verse dei Rams hanno vinto il premio, rispettivamente, come miglior attaccante e miglior difensore.

Arik Armstead dei Jaguars, invece, è stato insignito del premio Walter Payton Man of the Year. Tale premio è considerato il più alto riconoscimento riguardante sia le prestazioni in campo che l’impegno filantropico. Armstead, infatti, è molto impegnato nella proprio comunità per quanto riguarda il supporto all’educazione dei bambini, con particolare riferimento all’alfabetizzazione.