F1 GP Qatar 2023, condizioni proibitive: malesseri per diversi piloti

Il Gran Premio del Qatar si è svolto con temperature attorno ai trenta gradi centigradi e un’umidità dell’80%. Diversi piloti, hanno sofferto le condizioni estreme durante la gara, con Sargeant costretto al ritiro per un improvviso malessere. Al termine della gara si è però scoperto che altri piloti sono stati male, con Ocon che ha rivelato via radio alla squadra di aver vomitato alla quindicesima tornata. In parc ferme, poi, diversi piloti hanno dovuto chiamare i propri meccanici per farsi aiutare nell’uscita dalla monoposto, troppo affaticati per riuscire a farlo in autonomia, come Albon e Stroll.