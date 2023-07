Gp Gran Bretagna, Verstappen: “Brutta partenza, le McLaren molto veloci”

Max Verstappen è stato intervistato dopo la vittoria conquistata nella gara del Gran Premio di Gran Bretagna. “Siamo riusciti a vincere nonostante la brutta partenza e delle McLaren davvero molto veloci”, queste le prime dichiarazioni del pilota della Red Bull. “Non è stato semplice sorpassare Norris, mi ha dato filo da torcere. Poi però sono riuscito ad ottenere un buon vantaggio, anche se è rimasto a tre secondi circa per via della gestione gomme che non è stata perfetta”.