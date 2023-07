F1 GP Gran Bretagna 2023, Norris: “Risultato fantastico, ma non ho capito la scelta delle hard”

“Un risultato fantastico, ottenuto anche grazie al grande lavoro del team. Ringrazio il team per il lavoro fantastico che hanno fatto per questo weekend. Con le gomme dure siamo riusciti a lottare alla grande con Hamilton, dando vita a una competizione dura ma che si è chiusa nel migliore dei modi”. Lo ha detto il pilota della McLaren, Lando Norris, dopo il secondo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023 a Silverstone di F1: “Non ho ancora ben capito la scelta delle gomme hard al posto delle soft, pensavo che le rosse fossero più adatte. Per fortuna siamo riusciti a mantenere il vantaggio, anche grazie al sostegno del pubblico venuto a tifare per me e per la McLaren”.