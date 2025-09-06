L’olandese della Red Bull firma un super 1’18”792 e scatterà davanti alle due McLaren. Ferrari in seconda fila con Leclerc, Hamilton penalizzato partirà decimo.

Max Verstappen torna a dettare legge e conquista la pole position del GP d’Italia 2025. Sul tracciato di Monza l’olandese della Red Bull, dopo un weekend complicato nelle libere, ha tirato fuori il giro perfetto in Q3 chiudendo in 1’18”792, tempo che gli vale la partenza al palo.

Alle sue spalle si piazzano le due McLaren: Lando Norris, staccato di appena 77 millesimi, e Oscar Piastri, terzo a +0”190. Ferrari in seconda fila con Charles Leclerc, quarto a +0”215, mentre Lewis Hamilton, quinto in qualifica, dovrà partire decimo per via della penalità rimediata a Zandvoort. Ne approfittano così le due Mercedes di George Russell e del rookie Andrea Kimi Antonelli, che scatteranno rispettivamente quinto e sesto.

Completano la top 10 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Le parole dei protagonisti

Verstappen (Red Bull) : «Qui è sempre difficile azzeccare il giro, ma oggi la macchina era perfetta. Essere in pole a Monza è fantastico».

Norris (McLaren) : «Il secondo posto è positivo nonostante gli errori. Sorpassare Max sarà complicato, ma in gara può succedere di tutto».

Leclerc (Ferrari): «Quarto era il massimo oggi, ma posso ancora lottare per la vittoria. Vincere a Monza sarebbe speciale».

Griglia di partenza GP d’Italia 2025

1ª fila

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren)

2ª fila

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila

5. George Russell (Mercedes)

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

4ª fila

7. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

8. Yuki Tsunoda (Red Bull)

5ª fila

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Lewis Hamilton (Ferrari)

6ª fila

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

7ª fila

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Alexander Albon (Williams)

8ª fila

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9ª fila

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Franco Colapinto (Alpine)

10ª fila

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Liam Lawson (Racing Bulls)