A Kruszwica gli azzurri convincono: Selva domina il singolo, Marvucic e Prati volano in doppio. Sesto posto per l’otto misto.

Italia protagonista alle semifinali degli Europei Under 23 di canottaggio. Dalla Polonia arrivano segnali confortanti in vista delle finali di domenica.

Nel singolo maschile, Marco Selva conferma il dominio già mostrato in batteria: vantaggio progressivo sull’ungherese Szigeti e oltre tre secondi di margine al traguardo. Pass centrato con autorevolezza.

Nel doppio maschile, gara impeccabile di Josef Marvucic e Marco Prati, campioni mondiali in carica. Slovacchia, Lettonia e Grecia provano ad impensierirli, ma gli azzurri chiudono primi con oltre un secondo di vantaggio sui greci Giannoulis e Mouslimis.

Più complicata invece la prova dell’otto misto, che vedeva uniti il quattro senza maschile (Falossi, Melegari, Meliani, Garruccio) e quello femminile (Sciattella, Scolaro, Nichifor, Lisi): sesto posto dietro Romania, Germania, Repubblica Ceca, Ucraina e Polonia.

Domenica le finali: l’Italia si gioca le medaglie con Selva e con il doppio Marvucic-Prati.